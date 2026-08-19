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«Лугано» — «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:23
Лугано - Маккаби
20 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Лугано»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между швейцарским «Лугано» и израильским «Маккаби Тель-Авив» пройдет 20 августа 2026 года на стадионе «Корнаредо» в Лугано. Для обеих команд этот двухматчевый противостояние станет решающим шагом на пути к групповому этапу еврокубка. «Лугано» подходит к игре в феноменальной форме: команда не знает поражений в восьми последних официальных матчах и забивает в 25 встречах подряд. «Маккаби Тель-Авив», в свою очередь, имеет богатый опыт еврокубков, но его путь в нынешнем розыгрыше уже был тернистым. Сможет ли израильский гранд прервать победную поступь швейцарцев, или хозяева продолжат свое доминирование на домашней арене?

Кто победит в матче

«Лугано» выглядит абсолютным фаворитом благодаря своей атакующей мощи и надежной игре в обороне. В пяти последних поединках швейцарцы забивают в среднем 4,60 гола за матч, пропуская при этом лишь 0,80. Такая статистика красноречиво говорит о тотальном превосходстве над соперниками в последние недели. Особо впечатляет разгром в Кубке Швейцарии (10:1 над «Ведеджо Кальчо») и уверенная победа над «Цюрихом» в чемпионате (5:0). Важно, что «Лугано» сохраняет концентрацию и в еврокубках: в предыдущем раунде они сыграли вничью 2:2 с «Рунавиком» на выезде, а дома взяли верх 2:0. Показательная серия из 25 матчей с забитым мячом подчеркивает, что хозяева способны огорчить любого соперника, а уверенность команды зашкаливает.

«Маккаби Тель-Авив» тоже обладает неплохими цифрами: в пяти последних играх они забивают 1,80 гола за матч и пропускают 1,00. Однако эти показатели достигались в матчах против соперников уровня «Шерифа» и ЦСКА София, где результаты были нестабильны. Так, дома израильтяне проиграли ЦСКА София со счетом 0:3, хотя в ответной встрече взяли реванш 3:1. Эта нестабильность вызывает опасения перед выездом в Швейцарию. К тому же «Маккаби» лишь недавно завершил свою еврокубковую квалификацию в Лиге Европы, где они вылетели от того же ЦСКА София, и теперь переключились на Лигу Конференций. Психологически команде может не хватить свежести, а защитные построения, пропускающие в среднем один гол за матч, против столь мощного нападения «Лугано» могут не выдержать.

Итоговый вывод очевиден: «Лугано» находится на пике формы и является безоговорочным фаворитом. Сумасшедшая результативность, длительная беспроигрышная серия и игра на своем поле дают хозяевам огромное преимущество. «Маккаби Тель-Авив» способен забить, но его оборонительная линия вряд ли справится с атакующим разнообразием швейцарцев. Победа «Лугано» выглядит наиболее логичным исходом.

Форма и история личных встреч

Личных встреч между «Лугано» и «Маккаби Тель-Авив» ранее не было, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме и еврокубковом опыте. «Лугано» подходит к матчу в статусе непобежденной команды с потрясающей атакующей статистикой, тогда как «Маккаби» демонстрирует нестабильность: домашний разгром от ЦСКА София (0:3) и последующая победа на выезде (3:1) показывают, что израильтяне могут как провалиться, так и собраться. В гостях у них были и крупные успехи (например, 5:0 над «Шерифом»), но игра против сверхрезультативного «Лугано» станет для них серьезнейшим испытанием. С учетом домашнего поля и безупречной формы швейцарцев, исторический фактор отсутствия встреч не играет в пользу гостей.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К) ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Лугано
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
30
Дерек Монкада
ЦФ
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
3-1-3-2-1
16
фон Бальмус
3
Делкруа
17
Маи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
21
Чиминьяни
11
Штеффен
91
Беренс
4-3-2-1
22
Мелика
6
Асанте
5
Камара
4
Шломо
3
Ревиво
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
77
Давида
29
Варела
19
Соклер
27
26
Маркеш
26
Маркеш
27
91
Беренс
30
Монкада
30
Монкада
91
Беренс
11
Штеффен
24
24
11
Штеффен
21
Чиминьяни
14
14
21
Чиминьяни
6
Асанте
21
21
6
Асанте
19
Соклер
9
Абу-Фархи
9
Абу-Фархи
19
Соклер
Остались в запасе
Лугано
Маккаби
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Жарко Лазетич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Лугано» в основное время. Швейцарцы находятся в выдающейся форме, забивают почти пять голов за матч и не проигрывают уже восемь игр кряду. «Маккаби Тель-Авив» нестабилен, особенно в обороне, и вряд ли сможет сдержать атакующий натиск хозяев на их поле. Рекомендуемая ставка – победа «Лугано» с коэффициентом 2.00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Лугано» и «Маккаби Тель-Авив» состоится 20 августа 2026 года в швейцарском Лугано на стадионе «Корнаредо» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.00
Победа «Лугано»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Маккаби Лугано
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