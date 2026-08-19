Матч плей-офф Лиги Конференций между швейцарским «Лугано» и израильским «Маккаби Тель-Авив» пройдет 20 августа 2026 года на стадионе «Корнаредо» в Лугано. Для обеих команд этот двухматчевый противостояние станет решающим шагом на пути к групповому этапу еврокубка. «Лугано» подходит к игре в феноменальной форме: команда не знает поражений в восьми последних официальных матчах и забивает в 25 встречах подряд. «Маккаби Тель-Авив», в свою очередь, имеет богатый опыт еврокубков, но его путь в нынешнем розыгрыше уже был тернистым. Сможет ли израильский гранд прервать победную поступь швейцарцев, или хозяева продолжат свое доминирование на домашней арене?

Кто победит в матче

«Лугано» выглядит абсолютным фаворитом благодаря своей атакующей мощи и надежной игре в обороне. В пяти последних поединках швейцарцы забивают в среднем 4,60 гола за матч, пропуская при этом лишь 0,80. Такая статистика красноречиво говорит о тотальном превосходстве над соперниками в последние недели. Особо впечатляет разгром в Кубке Швейцарии (10:1 над «Ведеджо Кальчо») и уверенная победа над «Цюрихом» в чемпионате (5:0). Важно, что «Лугано» сохраняет концентрацию и в еврокубках: в предыдущем раунде они сыграли вничью 2:2 с «Рунавиком» на выезде, а дома взяли верх 2:0. Показательная серия из 25 матчей с забитым мячом подчеркивает, что хозяева способны огорчить любого соперника, а уверенность команды зашкаливает.

«Маккаби Тель-Авив» тоже обладает неплохими цифрами: в пяти последних играх они забивают 1,80 гола за матч и пропускают 1,00. Однако эти показатели достигались в матчах против соперников уровня «Шерифа» и ЦСКА София, где результаты были нестабильны. Так, дома израильтяне проиграли ЦСКА София со счетом 0:3, хотя в ответной встрече взяли реванш 3:1. Эта нестабильность вызывает опасения перед выездом в Швейцарию. К тому же «Маккаби» лишь недавно завершил свою еврокубковую квалификацию в Лиге Европы, где они вылетели от того же ЦСКА София, и теперь переключились на Лигу Конференций. Психологически команде может не хватить свежести, а защитные построения, пропускающие в среднем один гол за матч, против столь мощного нападения «Лугано» могут не выдержать.

Итоговый вывод очевиден: «Лугано» находится на пике формы и является безоговорочным фаворитом. Сумасшедшая результативность, длительная беспроигрышная серия и игра на своем поле дают хозяевам огромное преимущество. «Маккаби Тель-Авив» способен забить, но его оборонительная линия вряд ли справится с атакующим разнообразием швейцарцев. Победа «Лугано» выглядит наиболее логичным исходом.

Форма и история личных встреч

Личных встреч между «Лугано» и «Маккаби Тель-Авив» ранее не было, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме и еврокубковом опыте. «Лугано» подходит к матчу в статусе непобежденной команды с потрясающей атакующей статистикой, тогда как «Маккаби» демонстрирует нестабильность: домашний разгром от ЦСКА София (0:3) и последующая победа на выезде (3:1) показывают, что израильтяне могут как провалиться, так и собраться. В гостях у них были и крупные успехи (например, 5:0 над «Шерифом»), но игра против сверхрезультативного «Лугано» станет для них серьезнейшим испытанием. С учетом домашнего поля и безупречной формы швейцарцев, исторический фактор отсутствия встреч не играет в пользу гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Лугано» в основное время. Швейцарцы находятся в выдающейся форме, забивают почти пять голов за матч и не проигрывают уже восемь игр кряду. «Маккаби Тель-Авив» нестабилен, особенно в обороне, и вряд ли сможет сдержать атакующий натиск хозяев на их поле. Рекомендуемая ставка – победа «Лугано» с коэффициентом 2.00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Лугано» и «Маккаби Тель-Авив» состоится 20 августа 2026 года в швейцарском Лугано на стадионе «Корнаредо» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.