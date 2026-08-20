Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 20:08
Лугано
20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Маккаби
31' К. Беренс 54' А. Гргич (П)
47' И. Шахар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К) ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Лугано
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
30
Дерек Монкада
ЦФ
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
3-1-3-2-1
16
фон Бальмус
3
Делкруа
17
Маи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
21
Чиминьяни
11
Штеффен
91
Беренс
4-3-2-1
22
Мелика
6
Асанте
5
Камара
4
Шломо
3
Ревиво
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
77
Давида
29
Варела
19
Соклер
27
26
Маркеш
26
Маркеш
27
91
Беренс
30
Монкада
30
Монкада
91
Беренс
11
Штеффен
24
24
11
Штеффен
21
Чиминьяни
14
14
21
Чиминьяни
6
Асанте
21
21
6
Асанте
19
Соклер
9
Абу-Фархи
9
Абу-Фархи
19
Соклер
Остались в запасе
Лугано
Маккаби
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Лугано - Маккаби
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
15
Офсайды
2
0
Количество передач
403
562
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лугано» против «Маккаби», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано»«Маккаби»

«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Маккаби Лугано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+