20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лугано
Лугано
3-1-3-2-1
16
фон Бальмус
3
Делкруа
17
Маи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
21
Чиминьяни
11
Штеффен
91
Беренс
4-3-2-1
22
Мелика
6
Асанте
5
Камара
4
Шломо
3
Ревиво
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
77
Давида
29
Варела
19
Соклер
27
26
Маркеш
26
Маркеш
27
91
Беренс
30
Монкада
30
Монкада
91
Беренс
11
Штеффен
24
24
11
Штеффен
21
Чиминьяни
14
14
21
Чиминьяни
6
Асанте
21
21
6
Асанте
19
Соклер
9
Абу-Фархи
9
Абу-Фархи
19
Соклер
Остались в запасе
Лугано
Маккаби
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
39
Cheikh Ndiaye
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
4
Damian Kelvin
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
22
Beckham Castro
ЦП
23
Gjan Ajdin
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
90
Рой Мишпати
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
33
Hisham Layous
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Лугано - Маккаби
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
15
Офсайды
2
0
Количество передач
403
562
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лугано» против «Маккаби», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»