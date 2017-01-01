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    ЦСКА опубликовал видео с участием Думбия, Мусы и Нецида в образе студентов РУДН

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с участием бывших нападающих московского клуба – Сейду Думбия, Ахмеда Мусы и Томаша Нецида. Игроки представлены в образе студентов РУДН.

    В декабре 2018 года ЦСКА снял четыре выпуска новогоднего шоу «Вечерний Гинер», в котором приняли участие футболисты и руководство клуба.

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    Источник: Твиттер ЦСКА

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