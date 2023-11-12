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    • Шалимов объяснил агрессивное поведение Газинского в матче с «Крыльями»

    Шалимов объяснил агрессивное поведение Газинского в матче с «Крыльями»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил поведение полузащитника «Урала» Юрия Газинского.

    • Во 2-м тайме матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев» (1:3) Газинский хватал соперника за лицо.
    • Юрия удалили.
    • Шалимов и Газинский пересекались в «Краснодаре».

    «Я Юру хорошо знаю, он спокойный парень, его вывести из себя тяжело. Наверное, это обстановка в команде, нет результата, игра не идeт. Нервная ситуация внутри. Странно видеть, что Юра не контролировал себя. Есть ребята вспыльчивые, он спокойный, странновато», – сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 12 ноября, 11:49

      что то надломилось

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