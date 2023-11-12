Шалимов объяснил агрессивное поведение Газинского в матче с «Крыльями»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил поведение полузащитника «Урала» Юрия Газинского.

Во 2-м тайме матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев» (1:3) Газинский хватал соперника за лицо.

Юрия удалили.

Шалимов и Газинский пересекались в «Краснодаре».

«Я Юру хорошо знаю, он спокойный парень, его вывести из себя тяжело. Наверное, это обстановка в команде, нет результата, игра не идeт. Нервная ситуация внутри. Странно видеть, что Юра не контролировал себя. Есть ребята вспыльчивые, он спокойный, странновато», – сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

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