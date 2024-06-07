«Урал» объявил о расставании с Газинским

«Урал» сообщил, что не стал продлевать контракт с 34-летним полузащитником Юрием Газинским.
«Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге, после розыгрыша угловых! К сожалению, серьeзные травмы не дали полузащитнику ещe больше проявить своe мастерство в матчах.
Спасибо, Юра, за два года проведeнные в Екатеринбурге и желаем тебе успехов в дальнейшем!», – говорится в сообщении.
- Газинский пришел в «Урал» в августе 2022 года и провeл 28 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 3 передачи.
- «Урал» вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей с «Акроном».