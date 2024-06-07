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    «Урал» объявил о расставании с Газинским

    «Урал» сообщил, что не стал продлевать контракт с 34-летним полузащитником Юрием Газинским.

    «Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге, после розыгрыша угловых! К сожалению, серьeзные травмы не дали полузащитнику ещe больше проявить своe мастерство в матчах.

    Спасибо, Юра, за два года проведeнные в Екатеринбурге и желаем тебе успехов в дальнейшем!», – говорится в сообщении.

    • Газинский пришел в «Урал» в августе 2022 года и провeл 28 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 3 передачи.
    • «Урал» вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей с «Акроном».

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    Источник: телеграм-канал ФК «Урал»

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    07.06.2024 13:34
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