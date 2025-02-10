Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2025 Товарищеские матчи 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009