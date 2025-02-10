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Юрий Газинский
Статистика
Юрий Газинский - статистика
Завершил карьеру
20 июля 1989 (37)
#18 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2025
Товарищеские матчи 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2024
Россия. Кубок 2024/2025
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Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
74' - 90'
87'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
3 : 2
30.01.2025
Краснодар
46' - 90'
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