Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Да на фиг это? Зачем вы так делаете?». Газинский рассказал, как обсуждал с Галицким футбол

    Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как обсуждал футбол с президентом клуба Сергеем Галицким.

    «Обсуждали розыгрыш от ворот. Он спрашивал: «Зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю, и он всe равно выбьет вперeд?»

    Мы отвечали: «Сергей Николаевич, мы хотим выйти за счeт контроля мяча…» Он сразу: «Да на фиг это? Вы же всe равно доведeте до вратаря и тот вынесет».

    Ещe была история, когда мы сидели с Мартыновичем и зашeл Сергей Николаевич, который спросил про ситуацию с выносом мяча от ворот соперника. Галицкий спрашивал: «Саша, зачем головой сразу выбивать? Подстройся, прими мяч».

    Мартынович начал объяснять, что в борьбе это тяжело сделать и есть опасность «привезти». Сергей Николаевич ответил: «Так ты и так «привезeшь», — сказал Газинский.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.
    • Газинский сейчас в «Урале».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Газинский: «В «Краснодаре» догадывались о болезни Галицкого»
    Галицкий покинул исполком РФС 7
    Гаранин: «Был интерес от «Рубина», общался с Галицким. Но сейчас склоняюсь к другому варианту» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      gunstilzit 4 минуты назад

      Он спрашивал: «Зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю, и он всe равно выбьет вперeд?»

      Вот тоже не понимаю!
      И да,я тоже Сергей Николаевич.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11