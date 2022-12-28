«Да на фиг это? Зачем вы так делаете?». Газинский рассказал, как обсуждал с Галицким футбол

Экс-игрок «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как обсуждал футбол с президентом клуба Сергеем Галицким.

«Обсуждали розыгрыш от ворот. Он спрашивал: «Зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю, и он всe равно выбьет вперeд?»

Мы отвечали: «Сергей Николаевич, мы хотим выйти за счeт контроля мяча…» Он сразу: «Да на фиг это? Вы же всe равно доведeте до вратаря и тот вынесет».

Ещe была история, когда мы сидели с Мартыновичем и зашeл Сергей Николаевич, который спросил про ситуацию с выносом мяча от ворот соперника. Галицкий спрашивал: «Саша, зачем головой сразу выбивать? Подстройся, прими мяч».

Мартынович начал объяснять, что в борьбе это тяжело сделать и есть опасность «привезти». Сергей Николаевич ответил: «Так ты и так «привезeшь», — сказал Газинский.

Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.

Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

Газинский сейчас в «Урале».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно