Газинский больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский выбыл из-за травмы до конца сезона.

«Газинский не сможет принять участие в оставшихся играх сезона-2022/23 из-за травмы плечевого сустава. Еe футболист получил на 16-й минуте матча 23-го тура РПЛ. Решение о возможной операции будет принято позже.

Юра, мы с тобой! Поправляйся быстрее», – сообщила пресс-служба «Урала».