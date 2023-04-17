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    Газинский больше не сыграет в этом сезоне

    Полузащитник «Урала» Юрий Газинский выбыл из-за травмы до конца сезона.

    «Газинский не сможет принять участие в оставшихся играх сезона-2022/23 из-за травмы плечевого сустава. Еe футболист получил на 16-й минуте матча 23-го тура РПЛ. Решение о возможной операции будет принято позже.

    Юра, мы с тобой! Поправляйся быстрее», – сообщила пресс-служба «Урала».

    • 15 апреля Украина ввела санкции против Газинского и еще более чем 80 российских спортсменов.
    • Газинскому 33 год.
    • Он провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста в этом сезоне.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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