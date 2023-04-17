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Газинский больше не сыграет в этом сезоне

17 апреля 2023, 14:45
1

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский выбыл из-за травмы до конца сезона.

«Газинский не сможет принять участие в оставшихся играх сезона-2022/23 из-за травмы плечевого сустава. Еe футболист получил на 16-й минуте матча 23-го тура РПЛ. Решение о возможной операции будет принято позже.

Юра, мы с тобой! Поправляйся быстрее», – сообщила пресс-служба «Урала».

  • 15 апреля Украина ввела санкции против Газинского и еще более чем 80 российских спортсменов.
  • Газинскому 33 год.
  • Он провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста в этом сезоне.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Газинский Юрий
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Argon
1681742406
Юра, мы с тобой! Поправляйся быстрее» ФК "Краснодар"
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