Спортивный директор «Родины» ответил на вопрос о подписании Дзюбы

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин не подтвердил заинтересованность клуба в трансфере Артема Дзюбы из «Акрона».
– Можете ли вы все‑таки пригласить Дзюбу в команду, раз вышли в РПЛ?
– Не хочу обсуждать кандидатуры. Скажу самое главное – мы сохраним все ключевые принципы, которые у нас есть. Сохраним костяк и наших игроков.
Мы будем проповедовать тот футбол, который нам близок. А в процессе посмотрим, кого нам нужно добавить в коллектив, и будем общаться.
– У Дзюбы заканчивается контракт, а он большая звезда российского футбола.
– Дзюба – самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Он и Игорь Акинфеев – два человека, которые многое сделали.
Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду.
- 37-летний Дзюба травмировался в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
- У него диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра.
- В этом сезоне форвард «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 играх.