Новичок РПЛ рассчитывает сохранить защитника «Динамо» и вратаря «Акрона»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин дал комментарий по будущему Сергея Волкова и Станислава Бессмертного.
- Оба футболиста были арендованы московским клубом прошлым летом.
- Права на Волкова принадлежат «Акрону», на Бессмертного – «Динамо».
- В этом сезоне вратарь пропустил 20 голов в 29 матчах.
- В активе правого защитника 2 голевых передачи в 22 играх.
- «Родина» впервые в истории вышла в РПЛ.
– У Бессмертного и Волкова заканчивается аренда. Есть желание оставить их на постоянной основе?
– Желание оставить на постоянной основе, конечно, есть. Посмотрим технические детали, как всe это пройдeт.
– С «Динамо» по Бессмертному ещe не общались?
– Мы не общались с «Динамо», ни с кем не общались. Нужно было решить задачу.
Большое количество игроков сами звонят, агенты предлагают. Я всем сказал: дайте нам сначала решить задачу, переведeм дух, а уже потом будем заниматься. У нас ещe ни разу не было такого длинного лета.
Чемпионат в Премьер-лиге стартует 24 июля. Представляете, сколько времени? Мы всe время находились в цейтноте, а сейчас времени достаточно. Поэтому без спешки сделаем все шаги, которые необходимо сделать.