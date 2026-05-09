Новичок РПЛ рассчитывает сохранить защитника «Динамо» и вратаря «Акрона»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин дал комментарий по будущему Сергея Волкова и Станислава Бессмертного.

Оба футболиста были арендованы московским клубом прошлым летом.

Права на Волкова принадлежат «Акрону», на Бессмертного – «Динамо».

В этом сезоне вратарь пропустил 20 голов в 29 матчах.

В активе правого защитника 2 голевых передачи в 22 играх.

«Родина» впервые в истории вышла в РПЛ.

– У Бессмертного и Волкова заканчивается аренда. Есть желание оставить их на постоянной основе?

– Желание оставить на постоянной основе, конечно, есть. Посмотрим технические детали, как всe это пройдeт.

– С «Динамо» по Бессмертному ещe не общались?

– Мы не общались с «Динамо», ни с кем не общались. Нужно было решить задачу.

Большое количество игроков сами звонят, агенты предлагают. Я всем сказал: дайте нам сначала решить задачу, переведeм дух, а уже потом будем заниматься. У нас ещe ни разу не было такого длинного лета.

Чемпионат в Премьер-лиге стартует 24 июля. Представляете, сколько времени? Мы всe время находились в цейтноте, а сейчас времени достаточно. Поэтому без спешки сделаем все шаги, которые необходимо сделать.