Тотти прокомментировал выступление Миранчука за «Аталанту»

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти оценил период Алексея Миранчука в «Аталанте».
- Россиянин был в клубе из Бергамо в 2020-2024 годах.
- В 98 матчах за «Аталанту» у Алексея 13 голов, 19 ассистов.
- Сейчас 29-летний футболист в «Атланте» из МЛС.
– Как считаете, почему у Миранчука не получилось стать основным в «Аталанте»?
– У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, если менять город, менять страну, то тяжелее найти себя. При этом он остаeтся хорошим игроком
Источник: «Чемпионат»