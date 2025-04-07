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Тотти прокомментировал выступление Миранчука за «Аталанту»

7 апреля 2025, 23:35

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти оценил период Алексея Миранчука в «Аталанте».

  • Россиянин был в клубе из Бергамо в 2020-2024 годах.
  • В 98 матчах за «Аталанту» у Алексея 13 голов, 19 ассистов.
  • Сейчас 29-летний футболист в «Атланте» из МЛС.

– Как считаете, почему у Миранчука не получилось стать основным в «Аталанте»?

– У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, если менять город, менять страну, то тяжелее найти себя. При этом он остаeтся хорошим игроком

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Аталанта Тотти Франческо Миранчук Алексей
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