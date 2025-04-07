Тотти прокомментировал выступление Миранчука за «Аталанту»

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти оценил период Алексея Миранчука в «Аталанте».

Россиянин был в клубе из Бергамо в 2020-2024 годах.

В 98 матчах за «Аталанту» у Алексея 13 голов, 19 ассистов.

Сейчас 29-летний футболист в «Атланте» из МЛС.

– Как считаете, почему у Миранчука не получилось стать основным в «Аталанте»?

– У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, если менять город, менять страну, то тяжелее найти себя. При этом он остаeтся хорошим игроком