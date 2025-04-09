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Мостовой ответил на вопрос, кто лучше как футболист – он или Тотти

Сегодня, 11:50

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, знаком ли он с экс-футболистом «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

«Конечно, мы знакомы с Франческо Тотти. Мы на поле, конечно, по-моему, только за Италию пересекались, когда за сборную. А так ясно, что Испания, Италия, – все друг друга знают. Против «Ромы» мы, по-моему, играли, но товарищескую игру. В еврокубках с «Ромой» мы не встречались.

Кто лучше футболист: я или Тотти? Давайте эти сравнения лучше не делать. Все два – замечательные футболисты», – сказал Мостовой.

  • Тотти на этой неделе посетил Москву.
  • Мостовой никогда не играл в чемпионате Италии.

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Источник: «Советский спорт»
Тотти Франческо Мостовой Александр
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