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Франческо Тотти
Статистика
Франческо Тотти - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1976 (49), Рим
#10 | Нападающий
180 см | 82 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
18
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 2
28.05.2017
Дженоа
54' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
3 : 5
20.05.2017
Рома
86' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
3 : 1
14.05.2017
Ювентус
90' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 4
07.05.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1 : 3
30.04.2017
Лацио
73' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
15.04.2017
Аталанта
87' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 3
09.04.2017
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 0
01.04.2017
Эмполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
3 : 1
19.03.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0 : 3
12.03.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1 : 2
04.03.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 3
26.02.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 1
19.02.2017
Торино
82' - 90'
90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
07.02.2017
Фиорентина
81' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
3 : 2
29.01.2017
Рома
78' - 90'
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 0
22.01.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 1
15.01.2017
Рома
63' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 1
08.01.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3 : 1
22.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0 : 2
04.12.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
27.11.2016
Пескара
72' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 3
26.10.2016
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 1
23.10.2016
Палермо
81' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 3
15.10.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 1
02.10.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 1
25.09.2016
Рома
45' - 90'
55'
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
4 : 0
21.09.2016
Кротоне
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 0
18.09.2016
Рома
78' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
3 : 2
11.09.2016
Сампдория
45' - 90'
90'
61'
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
20.08.2016
Удинезе
Был в запасе
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