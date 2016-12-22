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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 22 декабря 2016
Рома
22.12.2016, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
45+1'
С. Эль-Шаарави
52'
Э. Джеко
90+3'
Д. Перотти (П)
37'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Перотти
90'
+3
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Э. Джеко
90'
+1
88'
Желтая карточка
Н. Ригони
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Салах
82'
75'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
59'
Замена
С. Бастьен
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
45'
+1
45'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
41'
Замена
Ф. Коста
️️️️
М. Иско
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
М. Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
20
Эмануэле Спиноцци
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
33
Эмерсон
22
Рюдигер
4
Вермален
17
Фасио
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
3-2-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Радованович
69
Ригони
18
Де Гузман
22
Иско
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
10
Джеко
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Джеко
10
Салах
8
Перотти
8
Перотти
10
Салах
22
Иско
4
Коста
4
Коста
22
Иско
23
Бирса
22
Бастьен
22
Бастьен
23
Бирса
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
Остались в запасе
Рома
Кьево
20
Эмануэле Спиноцци
ЦП
24
Мустафа Сек
ЦЗ
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Вальтер Брессан
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
20
Эмануэле Спиноцци
ЦП
24
Мустафа Сек
ЦЗ
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Рома - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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