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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Пескара
Рома - Пескара: обзор матча 27 ноября 2016
Рома
27.11.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Пескара
7'
Э. Джеко
10'
Э. Джеко
71'
Д. Перотти (П)
60'
Л. Мемушай
74'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Пескара
Замена
Т. Вермален
️️️️
М. Салах
90'
+2
82'
Желтая карточка
Д. Капрари
78'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Бенали
74'
ГОЛ! 3:2!
Д. Капрари
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Жерсон
72'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Перотти
71'
67'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Замена
Д. Де Росси
️️️️
Р. Наингголан
64'
Желтая карточка
Эмерсон
62'
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мемушай
Пас отдал
Ф. Дзампано
45'
Замена
В. Верре
️️️️
Д. Виттурини
Желтая карточка
Р. Наингголан
39'
Желтая карточка
А. Рюдигер
32'
31'
Желтая карточка
К. Бираги
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
7'
5'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Ж. Баэбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Рома
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Пескара
12
Габриэле Альдегани
ВР
81
Франческо Форте
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
18
Пьермарко Д'Анджело
ЦП
19
Франческо Меле
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
33
Эмерсон
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Наингголан
33
Перес
8
Жерсон
8
Строотман
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
26
Виттурини
13
Жупарич
3
Бираги
16
Бругман
3
Пепе
50
Бенали
20
Мемушай
23
Кресценци
38
Баэбек
10
Салах
4
Вермален
4
Вермален
10
Салах
44
Наингголан
16
Де Росси
16
Де Росси
44
Наингголан
8
Жерсон
10
Тотти
10
Тотти
8
Жерсон
50
Бенали
4
Кристанте
4
Кристанте
50
Бенали
26
Виттурини
26
Верре
26
Верре
26
Виттурини
38
Баэбек
10
Капрари
10
Капрари
38
Баэбек
Остались в запасе
Рома
Пескара
22
Лоренцо Кризанто
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
81
Франческо Форте
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
18
Пьермарко Д'Анджело
ЦП
19
Франческо Меле
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
22
Лоренцо Кризанто
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Остались в запасе
81
Франческо Форте
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
18
Пьермарко Д'Анджело
ЦП
19
Франческо Меле
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Рома - Пескара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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