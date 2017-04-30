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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 30 апреля 2017
Рома
30.04.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
45'
Д. Де Росси (П)
12'
Б. Кейта
50'
Д. Баста
85'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Красная карточка
А. Рюдигер
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Пароло
87'
Желтая карточка
Б. Кейта
87'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Б. Кейта
85'
ГОЛ! 1:3!
Б. Кейта
Пас отдал
С. Лулич
82'
Желтая карточка
У. Худт
74'
Замена
У. Худт
️️️️
С. де Врей
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Де Росси
73'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ф. Фасио
64'
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Баста
Замена
Б. Перес
️️️️
С. Эль-Шаарави
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Де Росси
45'
45'
Желтая карточка
Л. Билья
43'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Д. Лукаку
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
АП
8
Душан Баста
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
33
Эмерсон
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Манолас
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
3-5-1-1
1
Стракоша
6
де Врей
13
Уоллес
15
Баштуш
8
Баста
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
19
Лулич
6
Билья
17
Кейта
92
Эль-Шаарави
33
Перес
33
Перес
92
Эль-Шаарави
16
Де Росси
10
Тотти
10
Тотти
16
Де Росси
17
Фасио
8
Перотти
8
Перотти
17
Фасио
94
Лукаку
7
Андерсон
7
Андерсон
94
Лукаку
6
де Врей
29
Худт
29
Худт
6
де Врей
17
Кейта
20
Джорджевич
20
Джорджевич
17
Кейта
Остались в запасе
Рома
Лацио
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Марюс Адамонис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Лацио
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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