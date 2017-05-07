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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 07 мая 2017
Милан
07.05.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 4
Завершен
Рома
76'
М. Пашалич
8'
Э. Джеко
28'
Э. Джеко
78'
С. Эль-Шаарави
87'
Д. Де Росси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Замена
Г. Гомес
️️️️
Х. Соса
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Де Росси
Красная карточка
Г. Палетта
86'
84'
Замена
Б. Перес
️️️️
Э. Джеко
78'
ГОЛ! 1:3!
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
Л. Окампос
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Пашалич
76'
72'
Замена
К. Гренье
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Л. Окампос
️️️️
Л. Вангиони
69'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
63'
63'
Желтая карточка
К. Манолас
60'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Д. Лападула
59'
Желтая карточка
Л. Вангиони
48'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Фернандес
45'
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
14
Матиас Фернандес
ПП
10
Сусо
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
11
Вангиони
29
Палетта
25
Сапата
22
Де Шильо
7
Соса
14
Фернандес
8
Пашалич
10
Сусо
10
Деулофеу
18
Лападула
4-1-2-1-2
13
Щесны
15
Жуан
44
Манолас
17
Фасио
33
Эмерсон
5
Паредес
44
Наингголан
16
Де Росси
10
Салах
10
Джеко
8
Перотти
7
Соса
15
Гомес
15
Гомес
7
Соса
14
Фернандес
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
14
Фернандес
11
Вангиони
7
Окампос
7
Окампос
11
Вангиони
44
Наингголан
19
Гренье
19
Гренье
44
Наингголан
10
Джеко
33
Перес
33
Перес
10
Джеко
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
Остались в запасе
Милан
Рома
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Рома
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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