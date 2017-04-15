Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 15 апреля 2017
Рома
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
50'
Э. Джеко
22'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Желтая карточка
А. Рюдигер
87'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Перотти
87'
84'
Замена
А. Палоски
️️️️
А. Петанья
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Де Росси
78'
Желтая карточка
М. Руй
72'
71'
Желтая карточка
П. Голлини
68'
Замена
Б. Кабесас
️️️️
Я. Куртич
54'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Б. Кристанте
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
50'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Манолас
45'
42'
Желтая карточка
Х. Хатебур
23'
Желтая карточка
Я. Куртич
22'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
А. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЛФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
АП
33
Ханс Хатебур
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
6
Мариу Руй
17
Фасио
44
Манолас
22
Рюдигер
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
3-5-1-1
95
Голлини
23
Кальдара
2
Толой
5
Масиелло
33
Хатебур
27
Куртич
19
Кессье
8
Фройлер
13
Конти
4
Кристанте
37
Петанья
44
Манолас
33
Перес
33
Перес
44
Манолас
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
16
Де Росси
8
Перотти
10
Тотти
10
Тотти
8
Перотти
4
Кристанте
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
4
Кристанте
27
Куртич
32
Кабесас
32
Кабесас
27
Куртич
37
Петанья
9
Палоски
9
Палоски
37
Петанья
Остались в запасе
Рома
Аталанта
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Аталанта
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+