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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 29 января 2017
Сампдория
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Рома
21'
Д. Прат
71'
П. Шик
73'
Л. Муриэль
5'
Б. Перес
66'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Тотти
88'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Т. Вермален
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Л. Муриэль
84'
78'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Б. Перес
78'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Де Росси
73'
Желтая карточка
А. Рюдигер
ГОЛ! 3:2!
Л. Муриэль
73'
ГОЛ! 2:2!
П. Шик
Пас отдал
Л. Муриэль
71'
Замена
П. Шик
️️️️
Б. Фернандеш
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Эмерсон
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
62'
Желтая карточка
К. Пуджиони
60'
51'
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
Л. Торрейра
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Прат
Пас отдал
Л. Муриэль
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
18
Берешиньски
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
8
Фернандеш
27
Квальярелла
10
Муриэль
4-4-2
13
Щесны
17
Фасио
22
Рюдигер
4
Вермален
33
Эмерсон
33
Перес
16
Де Росси
8
Строотман
44
Наингголан
10
Джеко
8
Перотти
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
10
Муриэль
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Муриэль
8
Фернандеш
14
Шик
14
Шик
8
Фернандеш
4
Вермален
5
Паредес
5
Паредес
4
Вермален
33
Перес
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
33
Перес
16
Де Росси
10
Тотти
10
Тотти
16
Де Росси
Остались в запасе
Сампдория
Рома
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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