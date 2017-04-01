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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 01 апреля 2017
Рома
01.04.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
12'
Э. Джеко
56'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Эмполи
Замена
Жуан
️️️️
Ф. Фасио
85'
77'
Замена
У. Чосич
️️️️
Ф. Барба
73'
Замена
М. Маккароне
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
73'
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Перотти
62'
58'
Замена
А. Тельо
️️️️
Г. Марилунго
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
56'
43'
Желтая карточка
Р. Крунич
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
6
Мариу Руй
22
Рюдигер
44
Манолас
17
Фасио
5
Паредес
44
Наингголан
33
Перес
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
4-4-1-1
1
Скорупски
16
Лорини
34
Везели
93
Барба
21
Паскуаль
33
Крунич
9
Тиам
10
Бюхель
11
Кроче
7
Эль-Каддури
19
Марилунго
17
Фасио
15
Жуан
15
Жуан
17
Фасио
8
Перотти
19
Гренье
19
Гренье
8
Перотти
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
93
Барба
15
Чосич
15
Чосич
93
Барба
19
Марилунго
70
Тельо
70
Тельо
19
Марилунго
7
Эль-Каддури
7
Маккароне
7
Маккароне
7
Эль-Каддури
Остались в запасе
Рома
Эмполи
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Рома - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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