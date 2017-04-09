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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 09 апреля 2017
Болонья
09.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Рома
26'
Ф. Фасио
41'
М. Салах
75'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Желтая карточка
Б. Петкович
85'
85'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
78'
Замена
Т. Вермален
️️️️
К. Манолас
Замена
В. Торосидис
️️️️
Д. Майетта
76'
Желтая карточка
Б. Джемаили
75'
75'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Желтая карточка
Д. Майетта
69'
69'
Желтая карточка
К. Строотман
65'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Надь
63'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
С. Верди
45'
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
38'
Желтая карточка
К. Манолас
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
90
Симоне Верди
АП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
22
Майетта
5
Гастальделло
17
Крафт
5
Пульгар
21
Джемаили
6
Надь
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
4-3-2-1
13
Щесны
15
Жуан
44
Манолас
17
Фасио
22
Рюдигер
8
Строотман
44
Наингголан
16
Де Росси
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
90
Верди
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
90
Верди
22
Майетта
35
Торосидис
35
Торосидис
22
Майетта
6
Надь
9
Петкович
9
Петкович
6
Надь
44
Манолас
4
Вермален
4
Вермален
44
Манолас
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
Остались в запасе
Болонья
Рома
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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