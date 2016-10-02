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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Интер
Рома - Интер: обзор матча 02 октября 2016
Рома
02.10.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Интер
5'
Э. Джеко
76'
К. Манолас
72'
Э. Банега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Интер
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Перотти
79'
ГОЛ! 2:1!
К. Манолас
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Банега
70'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Кандрева
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Салах
70'
Желтая карточка
Жуан
64'
62'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Ансальди
60'
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Ж. Мариу
36'
Желтая карточка
К. Ансальди
24'
Желтая карточка
Д. Сантон
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЛП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Жоау Мариу
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
17
Фасио
44
Манолас
15
Жуан
24
Флоренци
8
Строотман
33
Перес
16
Де Росси
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
4-4-1-1
1
Ханданович
18
Сантон
24
Мурильо
13
Миранда
14
Ансальди
23
Мариу
87
Кандрева
11
Банега
17
Медель
5
Перишич
9
Икарди
8
Перотти
5
Паредес
5
Паредес
8
Перотти
10
Салах
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Салах
14
Ансальди
5
Нагатомо
5
Нагатомо
14
Ансальди
23
Мариу
27
Ньюкури
27
Ньюкури
23
Мариу
87
Кандрева
9
Йоветич
9
Йоветич
87
Кандрева
Остались в запасе
Рома
Интер
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Рома - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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