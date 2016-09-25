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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 25 сентября 2016
Торино
25.09.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Рома
8'
А. Белотти
53'
Я. Фальке (П)
65'
Я. Фальке
55'
Ф. Тотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
86'
Желтая карточка
К. Манолас
81'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Д. Харт
79'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Я. Фальке
77'
71'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Р. Наингголан
69'
Желтая карточка
А. Флоренци
ГОЛ! 3:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Белотти
65'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Л. Де Сильвестри
62'
56'
Желтая карточка
Б. Перес
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Тотти
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Фальке
53'
45'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
23'
12'
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Ж. Оби
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
22
Адем Льяич
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
3-2-4-1-2
1
Харт
13
Россеттини
25
Кастан
26
Маккена
3
Баррека
2
О'Доннелл
11
Джонс
10
Оби
16
Вальдифиори
24
Бенасси
44
Фальке
15
Бойе
11
Белотти
3-4-1-2
13
Щесны
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
16
Де Росси
8
Строотман
33
Перес
44
Наингголан
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
29
Де Сильвестри
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
29
Де Сильвестри
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
44
Фальке
77
Мартинес
77
Мартинес
44
Фальке
8
Перотти
5
Паредес
5
Паредес
8
Перотти
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
44
Наингголан
16
Де Росси
10
Тотти
10
Тотти
16
Де Росси
Остались в запасе
Торино
Рома
70
Маттиа Араму
АП
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
70
Маттиа Араму
АП
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Торино - Рома
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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