Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кротоне
Рома - Кротоне: обзор матча 21 сентября 2016
Рома
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 0
Завершен
Кротоне
26'
С. Эль-Шаарави
37'
М. Салах
48'
Э. Джеко
57'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кротоне
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Флоренци
80'
Замена
Жуан
️️️️
К. Манолас
72'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Салах
67'
66'
Замена
А. Стоян
️️️️
Р. Палладино
61'
Замена
Б. Мартелла
️️️️
М. Сампиризи
60'
Пенальти не реализован!
Р. Палладино
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
57'
49'
Желтая карточка
А. Налини
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Тотти
48'
46'
Замена
А. Налини
️️️️
М. Роден
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
А. Флоренци
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Франческо Тотти
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кротоне
3
Клейтон
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-1-2-3-1
13
Щесны
17
Фасио
44
Манолас
23
Лустиг
24
Флоренци
5
Паредес
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
10
Салах
10
Джеко
3-2-1-2
3
Клейтон
67
Феррари
31
Сампиризи
11
Чеккерини
7
Роден
82
Капецци
12
Крисетиг
17
Палладино
11
Фальчинелли
24
Флоренци
33
Эмерсон
33
Эмерсон
24
Флоренци
44
Манолас
15
Жуан
15
Жуан
44
Манолас
10
Салах
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Салах
31
Сампиризи
87
Мартелла
87
Мартелла
31
Сампиризи
17
Палладино
8
Стоян
8
Стоян
17
Палладино
7
Роден
7
Налини
7
Налини
7
Роден
Остались в запасе
Рома
Кротоне
44
Раджа Наингголан
ЦП
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Рома - Кротоне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Кротоне
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+