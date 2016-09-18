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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 18 сентября 2016
Фиорентина
18.09.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Рома
82'
М. Бадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
85'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Наингголан
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Н. Калинич
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Бадель
Пас отдал
Н. Томович
82'
78'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Перотти
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
77'
68'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Салах
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Тельо
64'
62'
Желтая карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
К. Санчес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЛФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
3-4-1-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
13
Астори
19
Милич
6
Валеро
15
Санчес
47
Бадель
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
3-4-1-2
13
Щесны
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
8
Строотман
33
Перес
16
Де Росси
44
Наингголан
10
Салах
10
Джеко
8
Перотти
9
Калинич
41
Кристофоро
41
Кристофоро
9
Калинич
37
Тельо
10
Бернардески
10
Бернардески
37
Тельо
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
10
Салах
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Салах
44
Наингголан
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Наингголан
8
Перотти
10
Тотти
10
Тотти
8
Перотти
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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