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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 26 февраля 2017
Интер
26.02.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 3
Завершен
Рома
81'
М. Икарди
12'
Р. Наингголан
56'
Р. Наингголан
85'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
89'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Б. Перес
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Перотти
84'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Де Росси
83'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Д. Мурильо
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
81'
Замена
Э. Банега
️️️️
Ж. Мариу
80'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Кандрева
75'
71'
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Салах
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
Б. Перес
Замена
Эдер
️️️️
М. Брозович
55'
40'
Желтая карточка
Д. Де Росси
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
И. Перишич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Ханданович
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
23
Мариу
21
Гальярдини
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
3-5-1-1
13
Щесны
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Манолас
33
Перес
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
15
Жуан
10
Салах
10
Джеко
23
Мариу
11
Банега
11
Банега
23
Мариу
87
Кандрева
9
Барбоза
9
Барбоза
87
Кандрева
77
Брозович
23
Эдер
23
Эдер
77
Брозович
33
Перес
4
Вермален
4
Вермален
33
Перес
16
Де Росси
5
Паредес
5
Паредес
16
Де Росси
10
Салах
8
Перотти
8
Перотти
10
Салах
Остались в запасе
Интер
Рома
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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