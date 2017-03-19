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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 19 марта 2017
Рома
19.03.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
16'
Л. Паредес
45+2'
М. Салах
68'
Э. Джеко
9'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
Желтая карточка
К. Строотман
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Замена
Д. Де Росси
️️️️
Л. Паредес
87'
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Салах
76'
69'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
С. Миссироли
ГОЛ! 3:1!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Строотман
68'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Перес
60'
58'
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
45'
+2
45'
Замена
П. Лирола
️️️️
Т. Летшерт
37'
Желтая карточка
Т. Летшерт
ГОЛ! 1:1!
Л. Паредес
Пас отдал
М. Салах
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
33
Эмерсон
44
Манолас
22
Рюдигер
17
Фасио
5
Паредес
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Салах
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
15
Делл'Орко
5
Летшерт
13
Пелузо
32
Дункан
6
Миссироли
94
Берарди
7
Пеллегрини
21
Политано
92
Дефрель
5
Паредес
16
Де Росси
16
Де Росси
5
Паредес
33
Перес
10
Джеко
10
Джеко
33
Перес
10
Салах
8
Перотти
8
Перотти
10
Салах
5
Летшерт
14
Лирола
14
Лирола
5
Летшерт
6
Миссироли
11
Риччи
11
Риччи
6
Миссироли
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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