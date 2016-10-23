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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 23 октября 2016
Рома
23.10.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 1
Завершен
Палермо
31'
М. Салах
52'
Л. Паредес
68'
Э. Джеко
82'
С. Эль-Шаарави
80'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
Желтая карточка
М. Салах
84'
ГОЛ! 4:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Салах
82'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
81'
80'
ГОЛ! 3:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Э. Гольданига
73'
Замена
М. Яяло
️️️️
А. Диаманти
69'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
И. Чочев
Замена
К. Строотман
️️️️
Р. Наингголан
69'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Флоренци
68'
60'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Морганелла
ГОЛ! 2:0!
Л. Паредес
52'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Жуан
45'
39'
Желтая карточка
И. Чочев
Желтая карточка
Жуан
36'
35'
Желтая карточка
Э. Гольданига
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Джеко
31'
Желтая карточка
К. Манолас
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Лоренцо Гросси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
33
Эмерсон
44
Манолас
17
Фасио
15
Жуан
5
Паредес
44
Наингголан
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
4-4-1-1
1
Посавец
18
Гольданига
15
Сионек
4
Анджелкович
5
Алеесами
89
Морганелла
25
Энрике
14
Гацци
18
Чочев
23
Диаманти
90
Несторовски
15
Жуан
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Жуан
44
Наингголан
8
Строотман
8
Строотман
44
Наингголан
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
23
Диаманти
18
Яяло
18
Яяло
23
Диаманти
89
Морганелла
3
Рисполи
3
Рисполи
89
Морганелла
18
Чочев
19
Квайсон
19
Квайсон
18
Чочев
Остались в запасе
Рома
Палермо
16
Лоренцо Гросси
ЦП
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Лоренцо Гросси
ЦП
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Рома - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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