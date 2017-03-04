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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 04 марта 2017
Рома
04.03.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
89'
К. Строотман
26'
Д. Мертенс
50'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Желтая карточка
Д. Перотти
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
К. Строотман
Пас отдал
Д. Перотти
89'
83'
Желтая карточка
Ф. Гулам
79'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Гамшик
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Де Росси
79'
74'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Мертенс
66'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
Д. Де Росси
65'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Эль-Шаарави
52'
Замена
Б. Перес
️️️️
Ф. Фасио
52'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
К. Манолас
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Гамшик
17'
Желтая карточка
М. Рог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
22
Рюдигер
44
Манолас
17
Фасио
15
Жуан
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
8
Перотти
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
26
Рог
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
16
Де Росси
5
Паредес
5
Паредес
16
Де Росси
17
Фасио
33
Перес
33
Перес
17
Фасио
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Салах
92
Эль-Шаарави
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
10
Мертенс
7
Зелински
7
Зелински
10
Мертенс
17
Гамшик
30
Милик
30
Милик
17
Гамшик
Остались в запасе
Рома
Наполи
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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