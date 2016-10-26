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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 26 октября 2016
Сассуоло
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 3
Завершен
Рома
12'
П. Каннаваро
57'
Э. Джеко
76'
Э. Джеко (П)
78'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
85'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
А. Флоренци
79'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Ф. Риччи
️️️️
К. Адьяпонг
79'
78'
ГОЛ! 1:3!
Р. Наингголан
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Джеко
Желтая карточка
П. Лирола
75'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Гаццола
73'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
72'
70'
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Строотман
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Матри
63'
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Желтая карточка
Л. Маццителли
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Каннаваро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
36
Лука Маццителли
ЦП
92
Грегор Дефрель
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Лоренцо Гросси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
3-2-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
23
Гаццола
15
Ачерби
28
Каннаваро
2
О'Доннелл
11
Джонс
36
Маццителли
92
Дефрель
7
Пеллегрини
21
Политано
21
Матри
4-3-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
33
Эмерсон
16
Де Росси
44
Наингголан
8
Строотман
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
23
Гаццола
14
Лирола
14
Лирола
23
Гаццола
21
Матри
8
Бьондини
8
Бьондини
21
Матри
17
Адьяпонг
11
Риччи
11
Риччи
17
Адьяпонг
92
Эль-Шаарави
22
Рюдигер
22
Рюдигер
92
Эль-Шаарави
8
Строотман
5
Паредес
5
Паредес
8
Строотман
24
Флоренци
10
Тотти
10
Тотти
24
Флоренци
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
16
Лоренцо Гросси
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
16
Лоренцо Гросси
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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