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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 20 августа 2016
Рома
20.08.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
65'
Д. Перотти (П)
75'
Д. Перотти (П)
82'
Э. Джеко
84'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
84'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
82'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
К. Манолас
80'
79'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
С. Фофана
Замена
Жуан
️️️️
Эмерсон
76'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Перотти
75'
68'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Перотти
65'
64'
Желтая карточка
Данило
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
57'
52'
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Т. Арто
49'
Желтая карточка
Самир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
1
Алиссон
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-1-3-2-1
13
Щесны
33
Эмерсон
44
Манолас
26
Маккена
4
Вермален
5
Паредес
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
3-2-3-1-1
1
Карнезис
5
Данило
28
Арто
33
Самир
30
Видмер
6
Аднан
7
Де Пауль
7
Агьеманг-Баду
42
Фофана
20
Халлфредссон
91
Сапата
33
Эмерсон
15
Жуан
15
Жуан
33
Эмерсон
44
Манолас
17
Фасио
17
Фасио
44
Манолас
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
28
Арто
33
Анджелла
33
Анджелла
28
Арто
42
Фофана
10
Лоди
10
Лоди
42
Фофана
7
Де Пауль
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
7
Де Пауль
Остались в запасе
Рома
Удинезе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
1
Алиссон
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
1
Алиссон
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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