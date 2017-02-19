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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 19 февраля 2017
Рома
19.02.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Торино
10'
Э. Джеко
17'
М. Салах
65'
Л. Паредес
90+1'
Р. Наингголан
84'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
ГОЛ! 4:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Ф. Тотти
90'
+1
Замена
Д. Перотти
️️️️
Э. Джеко
90'
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Лопес
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Замена
Ф. Тотти
️️️️
К. Строотман
82'
79'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Льяич
Замена
Т. Вермален
️️️️
К. Манолас
74'
70'
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Бенасси
ГОЛ! 3:0!
Л. Паредес
65'
61'
Желтая карточка
М. Бенасси
58'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Я. Фальке
56'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
33
Эмерсон
44
Манолас
15
Жуан
17
Фасио
5
Паредес
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
10
Салах
10
Джеко
4-3-2-1
1
Харт
29
Де Сильвестри
77
Дзаппакоста
24
Моретти
3
Баррека
24
Бенасси
16
Лукич
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
44
Манолас
4
Вермален
4
Вермален
44
Манолас
8
Строотман
10
Тотти
10
Тотти
8
Строотман
10
Джеко
8
Перотти
8
Перотти
10
Джеко
44
Фальке
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Фальке
22
Льяич
11
Лопес
11
Лопес
22
Льяич
24
Бенасси
15
Бойе
15
Бойе
24
Бенасси
Остались в запасе
Рома
Торино
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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