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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 15 октября 2016
Наполи
15.10.2016, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Рома
58'
К. Кулибали
43'
Э. Джеко
54'
Э. Джеко
85'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
90'
+1
Замена
Жерсон
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Аллан
85'
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Салах
Пас отдал
Д. Де Росси
83'
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
81'
79'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Р. Наингголан
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
76'
71'
Замена
Эмерсон
️️️️
Жуан
ГОЛ! 1:2!
К. Кулибали
Пас отдал
Ф. Гулам
58'
54'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Флоренци
Желтая карточка
Д. Мертенс
53'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Габбиадини
53'
50'
Желтая карточка
Жуан
45'
+1
Желтая карточка
Л. Паредес
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
52
Максимович
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
11
Габбиадини
7
Кальехон
4-1-2-1-2
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
17
Фасио
15
Жуан
5
Паредес
44
Наингголан
16
Де Росси
10
Салах
10
Джеко
8
Перотти
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
11
Габбиадини
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Габбиадини
15
Жуан
33
Эмерсон
33
Эмерсон
15
Жуан
8
Перотти
8
Жерсон
8
Жерсон
8
Перотти
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
44
Наингголан
Остались в запасе
Наполи
Рома
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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