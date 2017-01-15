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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 15 января 2017
Удинезе
15.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Рома
12'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
Желтая карточка
С. Фофана
77'
Желтая карточка
Фелипе
75'
Замена
Эвандро
️️️️
С. Кумс
74'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Д. Сапата
69'
63'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
С. Перица
️️️️
Я. Янкто
52'
41'
Желтая карточка
Жуан
18'
Пенальти не реализован!
Э. Джеко
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
К. Строотман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
33
Самир
5
Данило
27
Фелипе
19
Фараони
21
Янкто
42
Фофана
24
Кумс
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-1-3-1-1
13
Щесны
17
Фасио
44
Манолас
15
Жуан
33
Эмерсон
5
Паредес
33
Перес
8
Строотман
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
91
Сапата
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
91
Сапата
24
Кумс
11
Эвандро
11
Эвандро
24
Кумс
21
Янкто
18
Перица
18
Перица
21
Янкто
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
10
Тотти
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Удинезе
Рома
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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