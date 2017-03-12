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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Рома
Палермо - Рома: обзор матча 12 марта 2017
Палермо
12.03.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 3
Завершен
Рома
22'
С. Эль-Шаарави
76'
Э. Джеко
90+1'
Б. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Рома
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Б. Перес
Пас отдал
К. Строотман
81'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
М. Салах
76'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Б. Энрике
74'
72'
Замена
К. Строотман
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
А. Гацци
67'
64'
Замена
Э. Джеко
️️️️
К. Гренье
60'
Желтая карточка
К. Гренье
54'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
А. Диаманти
️️️️
К. Эмбало
45'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
К. Гренье
Желтая карточка
Б. Энрике
18'
15'
Желтая карточка
Б. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
АП
14
Алессандро Гацци
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
60
Франческо Бонфильо
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Рома
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-2-2
22
Фулиньяти
5
Алеесами
15
Сионек
4
Анджелкович
14
Гацци
18
Чочев
89
Морганелла
25
Энрике
7
Салаи
90
Несторовски
7
Эмбало
4-1-3-2
13
Щесны
22
Рюдигер
17
Фасио
15
Жуан
6
Мариу Руй
5
Паредес
33
Перес
19
Гренье
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
25
Энрике
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
25
Энрике
7
Эмбало
23
Диаманти
23
Диаманти
7
Эмбало
92
Эль-Шаарави
8
Строотман
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Салах
16
Де Росси
16
Де Росси
10
Салах
19
Гренье
10
Джеко
10
Джеко
19
Гренье
Остались в запасе
Палермо
Рома
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
60
Франческо Бонфильо
ЦФ
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
60
Франческо Бонфильо
ЦФ
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Палермо - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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