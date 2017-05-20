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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 20 мая 2017
Кьево
20.05.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 5
Завершен
Рома
15'
Л. Кастро
37'
Р. Инглесе
86'
Р. Инглесе
28'
С. Эль-Шаарави
43'
М. Салах
58'
С. Эль-Шаарави
77'
М. Салах
83'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Инглесе
88'
86'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 3:5!
Р. Инглесе
86'
83'
ГОЛ! 2:5!
Э. Джеко
82'
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Салах
77'
ГОЛ! 2:4!
М. Салах
71'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
С. Эль-Шаарави
58'
ГОЛ! 2:3!
С. Эль-Шаарави
Замена
Н. Фрей
️️️️
А. Гамберини
57'
Желтая карточка
И. Радованович
47'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Л. Кастро
45'
43'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
ГОЛ! 2:1!
Р. Инглесе
37'
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
Л. Кастро
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
3-3-2-1-1
70
Соррентино
5
Гамберини
18
Гобби
29
Каччиаторе
12
Цесар
16
Радованович
23
Депаоли
22
Бастьен
23
Бирса
19
Кастро
45
Инглесе
4-1-2-2-1
13
Щесны
22
Рюдигер
44
Манолас
17
Фасио
33
Эмерсон
5
Паредес
16
Де Росси
8
Строотман
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
5
Гамберини
21
Фрей
21
Фрей
5
Гамберини
45
Инглесе
25
Вигнато
25
Вигнато
45
Инглесе
19
Кастро
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
19
Кастро
92
Эль-Шаарави
44
Наингголан
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Салах
8
Перотти
8
Перотти
10
Салах
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
Остались в запасе
Кьево
Рома
57
Микеле Трояни
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
57
Микеле Трояни
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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