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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 07 февраля 2017
Рома
07.02.2017, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 0
Завершен
Фиорентина
39'
Э. Джеко
58'
Ф. Фасио
75'
Р. Наингголан
83'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Замена
К. Гренье
️️️️
Р. Наингголан
89'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Де Росси
85'
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
83'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
81'
78'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Ф. Кьеза
ГОЛ! 3:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
К. Строотман
75'
74'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Бернардески
63'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Оливера
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
Д. Де Росси
58'
57'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Д. Де Росси
56'
41'
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Де Росси
39'
35'
Желтая карточка
К. Санчес
Желтая карточка
К. Строотман
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Ян Млакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-4-1-1
13
Щесны
33
Эмерсон
22
Рюдигер
44
Манолас
17
Фасио
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
2-5-2-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
15
Санчес
6
Валеро
15
Весино
47
Бадель
15
Оливера
10
Бернардески
14
Кьеза
15
Бабакар
16
Де Росси
5
Паредес
5
Паредес
16
Де Росси
44
Наингголан
19
Гренье
19
Гренье
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
10
Тотти
92
Эль-Шаарави
14
Кьеза
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Кьеза
10
Бернардески
37
Тельо
37
Тельо
10
Бернардески
15
Оливера
72
Иличич
72
Иличич
15
Оливера
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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