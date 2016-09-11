Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 11 сентября 2016
Рома
11.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
8'
М. Салах
61'
Э. Джеко
90+3'
Ф. Тотти (П)
18'
Л. Муриэль
41'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Тотти
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Желтая карточка
Ф. Тотти
90'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Наингголан
85'
80'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Додо
Желтая карточка
Жуан
78'
Желтая карточка
Д. Де Росси
70'
62'
Желтая карточка
Д. Сала
62'
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Муриэль
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Тотти
61'
45'
Замена
Додо
️️️️
Д. Павлович
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
45'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Перотти
45'
41'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Р. Альварес
18'
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
В. Реджини
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Перотти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-4-2-1
13
Щесны
15
Жуан
44
Манолас
26
Маккена
24
Флоренци
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
10
Салах
8
Перотти
3-1-3-1-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
20
Павлович
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
7
Сала
11
Альварес
27
Квальярелла
10
Муриэль
44
Наингголан
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Наингголан
8
Перотти
10
Тотти
10
Тотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
20
Павлович
16
Додо
16
Додо
20
Павлович
Додо
14
Шкриньяр
14
Шкриньяр
Додо
10
Муриэль
17
Будимир
17
Будимир
10
Муриэль
Остались в запасе
Рома
Сампдория
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Рома
Сампдория
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+