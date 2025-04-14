Тотти поделился ожиданиями от тренерской карьеры Мостового

Чемпион мира-2006 Франческо Тотти верит в тренерское будущее Александра Мостового.

– Мостовой – большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все замечательно.

– Он хочет стать тренером.

– Я всегда говорил, что тренер и игрок – это две совершенно разные вещи. Если у него есть такое желание, надеюсь, рано или поздно все должно получиться.