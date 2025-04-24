«Вломил ему с ноги»: Радимов рассказал о конфликте с Тотти

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов признался, что в юношестве у него был конфликт с Франческо Тотти. Россиянин врезал итальянцу, за что получил красную карточку.

– Весной 1994-го мы играли с юношеской сборной Италии за выход на чемпионат Европы. Посреди первого тайма кто-то из итальянцев грубо вкатился – я, даже не подумав, взял и вломил ему с ноги. Естественно, мне дали красную карточку, и я ушел.

– И есть документальные подтверждения, что это был Тотти?

– Это уже после завершения карьеры мы стали просматривать составы и выяснили, что против нас тогда играли Неста и Тотти. И все вокруг решили так: раз Тотти играл в середине, то Радимов, естественно, вломил Тотти. Откуда ж я знаю, был ли это действительно он? Он тогда не звездил.