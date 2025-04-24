Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Вломил ему с ноги»: Радимов рассказал о конфликте с Тотти

Сегодня, 10:40
3

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов признался, что в юношестве у него был конфликт с Франческо Тотти. Россиянин врезал итальянцу, за что получил красную карточку.

– Весной 1994-го мы играли с юношеской сборной Италии за выход на чемпионат Европы. Посреди первого тайма кто-то из итальянцев грубо вкатился – я, даже не подумав, взял и вломил ему с ноги. Естественно, мне дали красную карточку, и я ушел.

– И есть документальные подтверждения, что это был Тотти?

– Это уже после завершения карьеры мы стали просматривать составы и выяснили, что против нас тогда играли Неста и Тотти. И все вокруг решили так: раз Тотти играл в середине, то Радимов, естественно, вломил Тотти. Откуда ж я знаю, был ли это действительно он? Он тогда не звездил.

Еще по теме:
Радимов похвалил спартаковца: «Показал себя во всей красе» 10
Радимов возмутился из-за работы ВАР при назначении пенальти в ворота «Спартака» 24
Радимов признал ошибку судьи в матче «Зенит» – «Химки» 54
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Тотти Франческо Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1745481772
Услышал звон, а не знает, где он. Чердак пишет, что он с Месси чуть ли не друг, этот о конфликте с Тотти, а может и не он был, главное ляпнуть, ассоциировать себя с великой личностью.
Ответить
SLADE2019
1745482200
Буланчик еще в юности дегенератом был. Оказывается.
Ответить
DMитрий
1745482252
Мог бы, не так давно на банкете у спартака исправить пробелы в памяти... и вломить повторно :)
Ответить
Главные новости
Судьи на «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» – «Зенит» и другие матчи 26-го тура РПЛ
12:09
1
Гурцкая – о Семаке: «Слабый тренер»
11:39
4
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
11:28
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
10:56
«Вломил ему с ноги»: Радимов рассказал о конфликте с Тотти
10:40
3
Мостовой сравнил себя с действующим футболистом «Спартака»: «Играет по-умному»
10:30
4
ФотоИзвестен лидер РПЛ-2024/25 по заработанным пенальти
10:07
9
Анчелотти публично раскритиковал игрока «Реала»: «Это не театральный кружок»
09:42
ВидеоМостовой показал видео, как он «разрывал» оборону «Реала»
09:03
3
10 лучших атакующих трио 21-го века по версии Goal
08:55
2
Все новости
Все новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
3
Алдонин назвал лидера ЦСКА – ему 19 лет
11:55
«Краснодар» и «Сочи» не хотят делиться с «Черноморцем» стадионом в случае выхода новороссийцев в РПЛ
11:52
2
Мостовой опубликовал стихотворение в честь Абаскаля
11:35
Силкин: «Зенит» поднадоел, «Динамо» просто обязано выигрывать»
11:20
1
Глебов объяснил свой переход из «Ростова» в «Динамо»: «В глубине души было обидно»
11:10
2
Мостовой сравнил себя с действующим футболистом «Спартака»: «Играет по-умному»
10:30
4
ФотоИзвестен лидер РПЛ-2024/25 по заработанным пенальти
10:07
9
Сметанин: «Вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита»
10:01
6
Аршавин оценил игру 18-миллионного новичка «Спартака»
09:50
2
Гурцкая ответил, для чего существует российский футбол
08:55
1
ФотоРаскрыты машины игроков «Спартака»
08:35
7
Где смотреть матч «Динамо» Мх – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2025
08:23
Даниэл Карвальо назвал футболиста ЦСКА, который заслуживает памятника
06:03
5
Черданцев сказал, какие команды нужно исключить из РПЛ
05:57
21
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
05:48
8
Глушаков – о судьях РПЛ: «Они убивают друг друга»
01:17
1
Легионер махачкалинского «Динамо» выбыл на 7-8 месяцев
01:07
Генич определил фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА
00:49
5
«Динамо» намерено летом усилить три позиции
00:12
1
«Локомотив» может продать форварда, критиковавшего Галактионова
Вчера, 23:37
2
«Краснодар» выбирает между двумя центральными защитниками
Вчера, 23:23
1
«Спартак» летом избавится от двух футболистов
Вчера, 22:51
8
Семака могут вынудить сменить курс в «Зените»
Вчера, 22:20
22
«Локомотив» собирается усилиться экс-нападающими «Спартака» и «Зенита»
Вчера, 21:56
1
Зделар ответил, в чем «Зенит» превосходит ЦСКА
Вчера, 21:38
4
Орещук встал на защиту новичка «Спартака»: «Обоcрать мы можем любого»
Вчера, 21:18
4
ВидеоКанчельскис раскритиковал Дзюбу: «Даже Батистута и Кантона себе такого не позволяли»
Вчера, 20:35
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 