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Булыкин поучаствует в одном турнире с Тотти и Пануччи

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сообщил, что отправится в Рим на турнир по паделу.

«Меня пригласили принять участие в турнире по паделу среди легенд в марте, в гостях у Франческо Тотти в Риме. Я думаю, что с футболом тоже что-то придумают, потому что бывшие футболисты всегда готовы сыграть. Много звезд будет, среди них и Кристиан Пануччи, и Венсан Кандела, и другие.

Я приеду, у меня нет проблем с визой, так как посещаю часто мероприятия УЕФА, где общаемся и обмениваемся мнениями. Жаль, что пока нас не вернули обратно в футбольную семью, но это по-любому произойдет, я в этом уверен. Такие мероприятия способствуют популяризации футбола, потому что это вид спорта номер один, даже при игре в падел, когда все хотят посмотреть на разных звезд футбола», – сказал Булыкин.

  • В январе Дмитрий играл на турнире по паделу в ОАЭ, где также выступали Тотти и Майкл Оуэн.
  • Булыкин завершил карьеру в 2014 году.
  • За сборную игрок провел 15 матчей, забил 7 голов.

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Источник: ТАСС

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