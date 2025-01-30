Булыкин поучаствует в одном турнире с Тотти и Пануччи

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сообщил, что отправится в Рим на турнир по паделу.

«Меня пригласили принять участие в турнире по паделу среди легенд в марте, в гостях у Франческо Тотти в Риме. Я думаю, что с футболом тоже что-то придумают, потому что бывшие футболисты всегда готовы сыграть. Много звезд будет, среди них и Кристиан Пануччи, и Венсан Кандела, и другие.

Я приеду, у меня нет проблем с визой, так как посещаю часто мероприятия УЕФА, где общаемся и обмениваемся мнениями. Жаль, что пока нас не вернули обратно в футбольную семью, но это по-любому произойдет, я в этом уверен. Такие мероприятия способствуют популяризации футбола, потому что это вид спорта номер один, даже при игре в падел, когда все хотят посмотреть на разных звезд футбола», – сказал Булыкин.