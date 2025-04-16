Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он к совместной работе с экс-игроком «Ромы» Франческо Тотти.
«Конечно, мог бы себе такое представить. Каких успехов могли бы достичь? Если состав хороший у команды, то ты можешь добиться успеха.
Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано», – сказал Мостовой.
- Мостовой имеет тренерскую лицензию категории А и сказал, что работать только в РПЛ.
- Тотти недавно посетил Москву.
Источник: «Спорт-Экспресс»