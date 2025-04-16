Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он к совместной работе с экс-игроком «Ромы» Франческо Тотти.

«Конечно, мог бы себе такое представить. Каких успехов могли бы достичь? Если состав хороший у команды, то ты можешь добиться успеха.

Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано», – сказал Мостовой.