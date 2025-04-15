Мостовой: «У нас ждут, как бы кого-нибудь чем-нибудь облить, а тем более меня»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-игрока «Ромы» Франческо Тотти. Итальянец ранее назвал россиянина великим игроком, у которого получится тренерская карьера.

«Как у нас прислушаются, вы же знаете. У нас, наоборот, ждут, как бы кого-нибудь чем-нибудь облить. А тем более меня. Когда я говорю правду, мне говорят, что опять на кого-то...

Спокойно к этому отношусь. Сколько раз было такое. Кто-то высказывается, а потом... Франческо правильно сказал, так же как и я про него, один из величайших футболистов», – сказал Мостовой.