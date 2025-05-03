Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Тотти травят в Италии за поездку в Россию

Вчера, 17:00
11

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти подвергся критике на родине из-за поездки в Россию.

«Тотти действительно критикуют в Италии за приезд в Россию. Те, кто это делает, – лицемеры. Как проявляется критика? Рассказывают все те же старые истории про конфликт.

Могут ли иностранцы начать бояться приезжать в Россию из-за истории с Тотти? Не думаю. Слава богу, некоторые люди все еще умны», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци.

  • В апреле экс-капитан «Ромы» прилетал в Москву.
  • Он стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025.
  • Также Тотти дал интервью Георгию Черданцеву в эфире «Все на Матч!»

Еще по теме:
«Вломил ему с ноги»: Радимов рассказал о конфликте с Тотти 3
Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано» 5
Мостовой раскрыл, о чем договорился с Тотти: «Встретимся и решим, кто лучше» 2
Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Тотти Франческо
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кайрос
1746284889
Вот же кондом этот Тотти.
Ответить
Mirak92
1746285815
Так он Римлянин, а они Bastardi
Ответить
Айболид
1746286396
Смотрите ка - оуновский дыр.кон. лоханулся изначально , а потом подправил свой коммент , дописав "этот Тотти". Срамъ несусветный !
Ответить
Каратель помойников
1746291378
Кто гонит на Тотти просто продажные каклозадые шлюхи
Ответить
aldo conte
1746320485
А зачем он приезжал? Кто бы объяснил.
Ответить
Главные новости
Экс-арбитр РПЛ Егоров назвал позорной работу судьи матча «Факел» – «Спартак»
16:20
2
«Спартак» потерял шансы на чемпионский титул
16:06
20
РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью с аутсайдером «Факелом» (0:0)
16:01
92
Экс-судья РПЛ рассказал об ошибке арбитра, удалившего Литвинова
15:42
8
Угальде продлил безголевую серию до 10 матчей подряд
15:38
1
Газзаев поддержал увольнение Лички из «Динамо»
15:12
«Спартак» остался в меньшинстве на 25-й минуте игры с «Факелом» – удален воронежец Литвинов
14:33
36
Губерниев сказал, что может заставить «Краснодар» пропустить «Зенит» на 1-е место
14:28
4
Семин выдвинул условие для возвращения в «Локомотив»
14:08
4
Заявление «Оренбурга» по тяжелой травме вратаря, принадлежащего «Зениту»
13:06
Все новости
Все новости
«Ювентус» заинтересовался нападающим «МЮ»
15:07
Тотти травят в Италии за поездку в Россию
Вчера, 17:00
11
В «Торино» рассказали о состоянии Ваноли, упавшего в обморок во время матча
Вчера, 15:03
2
ФотоЭкс-тренер «Спартака» упал в обморок во время матча Серии А
Вчера, 10:55
5
Раньери охарактеризовал Шомуродова
2 мая
1
«Интер» раскрыл диагноз Лаутаро – известно, сыграет ли он с «Барселоной»
2 мая
Самая сексуальная футболистка мира рассталась с полузащитником «Ювентуса»
30 апреля
1
Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A
29 апреля
Серия A. «Ювентус» дома победил «Монцу»
27 апреля
Серия A. «Интер» проиграл «Роме» (0:1) и может отстать от «Наполи» в борьбе за титул
27 апреля
2
Серия A. «Милан» победил «Венецию» в гостях
27 апреля
Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»
24 апреля
14
Серия А. «Ювентус» проиграл «Парме» (0:1) и остался вне зоны ЛЧ
23 апреля
Стал известен итальянский клуб, претендующий на Томаса Мюллера
22 апреля
Три матча Серии А перенесут из-за похорон Папы Римского
22 апреля
1
«Интер» договорился с Луисом Энрике, за трансфер вингера запросили 30-35 млн евро
22 апреля
2
«Ювентус» может совершить обмен игроками с клубом АПЛ
21 апреля
Перенос матчей Серии A из-за смерти Папы Римского спровоцировал скандал
21 апреля
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
21 апреля
2
Серия А. «Милан» дома проиграл «Аталанте» (0:1)
20 апреля
Серия A. «Интер» проиграл в гостях «Болонье» (0:1), у миланцев и «Наполи» равенство по очкам
20 апреля
1
Серия A. «Наполи» в гостях выиграл у «Монцы» (1:0)
19 апреля
В «Роме» разочарованы украинским форвардом
19 апреля
3
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
19 апреля
В Италии раскрыли пять трансферных целей «Ювентуса»
17 апреля
36-летний Мхитарян допустил завершение карьеры в конце сезона
15 апреля
2
Серия А. «Наполи» разгромил «Эмполи» (3:0), Лукаку поучаствовал во всех голах
14 апреля
1
Серия A. «Интер» дома победил «Кальяри» (3:1)
12 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 