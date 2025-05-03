Тотти травят в Италии за поездку в Россию

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти подвергся критике на родине из-за поездки в Россию.
«Тотти действительно критикуют в Италии за приезд в Россию. Те, кто это делает, – лицемеры. Как проявляется критика? Рассказывают все те же старые истории про конфликт.
Могут ли иностранцы начать бояться приезжать в Россию из-за истории с Тотти? Не думаю. Слава богу, некоторые люди все еще умны», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци.
- В апреле экс-капитан «Ромы» прилетал в Москву.
- Он стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025.
- Также Тотти дал интервью Георгию Черданцеву в эфире «Все на Матч!»
Источник: Sport24