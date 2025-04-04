Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву

Генеральный директор «Рейтинга букмекеров» Аскер Тхалиджоков ответил на вопросы о приглашении Франческо Тотти на премию РБ-2025.
– С какими сложностями организаторы премии столкнулись при переговорах с Тотти?
– Пожалуй, основная и уже дежурная сложность – это трансфер сюда. Приходится выбирать такие маршруты, которые устраивали бы все стороны.
Соответственно, много времени уходит на согласование билетов. Потому что зачастую гость летит не один, а с сопровождением, и часто бывает так, что это сопровождение летит из разных мест. Значит, нужно это все синхронизировать.
– Сложная логистика дорого стоит. Во сколько обойдется визит Тотти в Москву?
– Без конкретики, но это шестизначная сумма в евро.
– Это самый дорогой амбассадор в истории премии?
– Думаю, да.
- Мероприятие запланировано на 8 апреля.
- В Москве уже рекламируют приезд Тотти изображениями с надписью: «Император едет в третий Рим».
- Итальянец готов отказаться от поездки в Москву, но при одном условии.