Мостовой раскрыл содержание разговора с Тотти в Москве

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой встретился с экс-футболистом «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

– Вы – Царь – встречались с Императором [Тотти], что вы ему сказали?

– Ну, во-первых, поприветствовал. Мы обнялись, вспомнили всех друзей.

– А кого вспомнили?

– Кристиана Пануччи, Фабио Каннаваро, ну и своих испанцев там: Мичела [Сальгадо], Фернандо [Касерес] там, ну многих. Поговорили. Просто и он, и я как-то не знали, в чeм мы будем участвовать. Так получилось.

– Вам удалось написать в честь него стихотворение?

– Пока нет. Надо перевести. Потом, мы еще с ним встретимся. У нас и номера [друг друга] есть.

У меня есть стихотворение про Овечкина. И про Тотти будет.