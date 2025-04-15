Мостовой раскрыл, о чем договорился с Тотти: «Встретимся и решим, кто лучше»

Александр Мостовой позвал Франческо Тотти на очный матч по падел-теннису.
«Спокойно общались с Франческо. Он был немного сдержан в комментариях, потому что, как вы знаете, на него немного наехала итальянская пресса. Не совсем уютно чувствовал себя в плане этого.
Спросил его, он говорит: «Да нет, нормально все. Просто неудобно будет возвращаться в Италию. Наверняка там будут что-нибудь опять приписывать».
А так просто смеялись, говорили про общих друзей. Позвал его на очный матч в падел. Посмеялись. Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я».
На корте встретимся. Решим. Когда у нас эту игру никто не знал, я 30 лет назад все знал и играл уже.
От меня еще раз Франческо огромный привет. Еще раз встретимся!» – сказал Мостовой.
- На прошлой неделе Тотти прилетал в Москву.
- Он стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025.
- Итальянец заявил, что Мостовой был великим игроком.
Источник: «Спорт-Экспресс»