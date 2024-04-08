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    Каррагер определил фаворита в чемпионской гонке АПЛ

    Джейми Каррагер высказался о шансах «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии в этом сезоне.

    «Впереди очень долгий путь. Думаю, «Арсенал» будет терять очки. У них бывают матчи, в которых они не забивают, тогда как «Ливерпуль» забивает всегда.

    Чтобы «Ливерпуль» взял титул, им нужно, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Это может помочь «Ливерпулю» в гонке.

    Я всегда считал «Ман Сити» фаворитом, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно их нужно остановить, чтобы стать чемпионом», – заявил Каррагер.

    • В АПЛ прошел 31 тур из 38.
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» делят лидерство в Премьер-лиге с 71 очком.
    • «Манчестер Сити» идет третьим с 70 баллами.

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    Источник: Sky Sports

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    08.04.2024 14:58
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