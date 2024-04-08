Каррагер определил фаворита в чемпионской гонке АПЛ

Джейми Каррагер высказался о шансах «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии в этом сезоне.
«Впереди очень долгий путь. Думаю, «Арсенал» будет терять очки. У них бывают матчи, в которых они не забивают, тогда как «Ливерпуль» забивает всегда.
Чтобы «Ливерпуль» взял титул, им нужно, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Это может помочь «Ливерпулю» в гонке.
Я всегда считал «Ман Сити» фаворитом, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно их нужно остановить, чтобы стать чемпионом», – заявил Каррагер.
- В АПЛ прошел 31 тур из 38.
- «Ливерпуль» и «Арсенал» делят лидерство в Премьер-лиге с 71 очком.
- «Манчестер Сити» идет третьим с 70 баллами.