Каррагер определил фаворита в чемпионской гонке АПЛ

Джейми Каррагер высказался о шансах «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии в этом сезоне.

«Впереди очень долгий путь. Думаю, «Арсенал» будет терять очки. У них бывают матчи, в которых они не забивают, тогда как «Ливерпуль» забивает всегда.

Чтобы «Ливерпуль» взял титул, им нужно, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Это может помочь «Ливерпулю» в гонке.

Я всегда считал «Ман Сити» фаворитом, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно их нужно остановить, чтобы стать чемпионом», – заявил Каррагер.