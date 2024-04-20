Каррагер определил величайшего бомбардира всех времен

Джейми Каррагер дал высокую оценку нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я всегда восхищаюсь Роналду – назвал бы его величайшим бомбардиром всех времен.

Обычно, когда другие игроки попадают в эту категорию, они забивают голы всю свою жизнь, – с первого удара по мячу.

Роналду таким не был. Он сделал себя бомбардиром. Все благодаря его трудовой этике и ментальной силе. Для меня это всегда было его главным качеством», – сказал Каррагер.