Каррагер назвал самого важного человека в истории футбола

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кого считает самой значимой фигурой в футбольной истории.

«Я выберу Кройффа. И дело не в том, что он добился каких-то грандиозных успехов в своей карьере, а в том, что его путь в «Барселоне» был уникальным.

О Йохане говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Так что для меня Йохан Кройфф – самый важный человек в истории футбола», – заявил Каррагер.