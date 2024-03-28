Каррагер назвал самого важного человека в истории футбола

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кого считает самой значимой фигурой в футбольной истории.
«Я выберу Кройффа. И дело не в том, что он добился каких-то грандиозных успехов в своей карьере, а в том, что его путь в «Барселоне» был уникальным.
О Йохане говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Так что для меня Йохан Кройфф – самый важный человек в истории футбола», – заявил Каррагер.
- Голландец умер в марте 2016 года.
- Он трижды выигрывал «Золотой мяч» в 1970-х.
- После завершения карьеры футболиста Кройфф успешно тренировал «Аякс» и «Барселону».