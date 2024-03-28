Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Каррагер назвал самого важного человека в истории футбола

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кого считает самой значимой фигурой в футбольной истории.

    «Я выберу Кройффа. И дело не в том, что он добился каких-то грандиозных успехов в своей карьере, а в том, что его путь в «Барселоне» был уникальным.

    О Йохане говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Так что для меня Йохан Кройфф – самый важный человек в истории футбола», – заявил Каррагер.

    • Голландец умер в марте 2016 года.
    • Он трижды выигрывал «Золотой мяч» в 1970-х.
    • После завершения карьеры футболиста Кройфф успешно тренировал «Аякс» и «Барселону».

    Новости по теме
    Каррагер исключил «Реал» из числа лучших команд Европы 4
    Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
    Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля» 2
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SuperNils
    1711612410
    Самый важный человек в истории футбола - это зюба.
    Ответить
    Алексей З
    1711617090
    100 %
    Ответить
    Алексей З
    1711617313
    Все восхищаются Гвардиолой, но заложена игра через пас, со сменой позиций, Михелсом в 1974 году, сб. Голландии, "Тотальный футбол", с ВЕЛИКИМ Йоханом Кройфом !!!
    Ответить
    Цугундeр
    1711617616
    Ринус Михелс тогда уж , а не Кройфф . Ещё Неескенса вкатите в основоположники "тотального футбола " .
    Ответить
    Дубина
    1711618860
    ЗАБАЛОТНЫЙ с конюшника
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+